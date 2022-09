LIVE Berrettini-Murray, US Open 2022 in DIRETTA: serve alzare il livello contro il mai domo ex ‘Fab Four’ (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Andy Murray, match valido per il terzo turno dell’US Open 2022. Dopo le prime due sfide alquanto morbide per il quattordicesimo giocatore al mondo con il cileno Nicolas Jarry (vittoria in tre set) e con il lucky loser francese Hugo Grenier (successo in quattro), arriva il primo test probante sul cemento di Flushing Meadows. Sia per la caratura dell’avversario, che rimane uno degli interpreti più illustri di questa generazione tennistica e campione negli Stati Uniti ormai 10 anni fa, ma soprattutto perché partirebbe una corsia preferenziale verso una possibile semifinale. Agli ottavi di finale ci sarebbe uno tra l’iberico Alejandro ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi Matteo-Andy, match valido per il terzo turno dell’US. Dopo le prime due sfide alquanto morbide per il quattordicesimo giocatore al mondo con il cileno Nicolas Jarry (vittoria in tre set) e con il lucky loser francese Hugo Grenier (successo in quattro), arriva il primo test probante sul cemento di Flushing Meadows. Sia per la caratura dell’avversario, che rimane uno degli interpreti più illustri di questa generazione tennistica e campione negli Stati Uniti ormai 10 anni fa, ma soprattutto perché partirebbe una corsia preferenziale verso una possibile semifinale. Agli ottavi di finale ci sarebbe uno tra l’iberico Alejandro ...

SuperTennisTv : #USOpen ???? Berrettini e Murray avversari al 3° turno, non si ferma il campione in carica, avanti Ruud e Kyrgios.… - Daniele20052013 : Us Open, New York aspetta la notte di Serena. Sarà l'ultimo ballo? - infoitsport : Berrettini-Grenier (2-6, 6-1, 1-2), DIRETTA LIVE US Open 2022 - Alise0 : RT @Eurosport_IT: Una partita sofferta e faticosa, non solo contro il francese Hugo Grenier, ma anche contro il vento: a spuntarla è Matteo… - MarcoMariani_IT : RT @Eurosport_IT: Una partita sofferta e faticosa, non solo contro il francese Hugo Grenier, ma anche contro il vento: a spuntarla è Matteo… -