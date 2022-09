La  Russia avverte | “C’è una linea molto sottile che separa gli Stati Uniti dal diventare parte attiva nel conflitto”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 settembre 2022) ”C’è unacheglidalnelin Ucraina”. Più che una semplice affermazione, suonadi più come una minaccia quella espressa poco fa Serghei Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo. Ryabkov: “Gli Usa evitino ”azioni provocatorie, come la fornitura di armi più aggressive e di maggiore gittata all’esercito ucraino” Dopo aver quindi rimarcato che ”c’è solo unasottilissima” che li, spiegando che gli Usa sono sempre più ‘interni’ alla guerra in Ucraina, il vice ministro degli Esteri ha ‘avvertito’ Washington, consigliando di guardarsi dal compiere ”azioni provocatorie, come la fornitura ...