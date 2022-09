Il Napoli ci ha provato in tutti i modi per Navas: il retroscena sulle ultime ore di mercato (Di venerdì 2 settembre 2022) In molti si aspettavano l’ultimo acuto azzurro sul mercato con l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Keylor Navas. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è stato a lungo nei radar di Cristiano Giuntoli che lo aveva individuato come principale sostituto di David Ospina. Il portiere costaricano è finito ai margini del progetto del neo tecnico Galtier che preferisce Gianluigi Donnarumma come titolare e per questo ha provato a trovare una nuova sistemazione. mercato Napoli Keylor Navas (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo secondo Nulla da fare: Keylor Navas non si muove da Parigi. Il Napoli in questa sessione di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) In molti si aspettavano l’ultimo acuto azzurro sulcon l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Keylor. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è stato a lungo nei radar di Cristiano Giuntoli che lo aveva individuato come principale sostituto di David Ospina. Il portiere costaricano è finito ai margini del progetto del neo tecnico Galtier che preferisce Gianluigi Donnarumma come titolare e per questo haa trovare una nuova sistemazione.Keylor(Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Ilci hafino all’ultimo secondo Nulla da fare: Keylornon si muove da Parigi. Ilin questa sessione di ...

