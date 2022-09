Google Street View compie 15 anni, come si è evoluta da allora (Di venerdì 2 settembre 2022) Google ha mostrato l'evoluzione della sua ormai celebre tecnologia Street View - caratteristica di Google Maps o Google Earth che fornisce viste panoramiche ravvicinate di luoghi in tutto il mondo - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022)ha mostrato l'evoluzione della sua ormai celebre tecnologia- caratteristica diMaps oEarth che fornisce viste panoramiche ravvicinate di luoghi in tutto il mondo - ...

Affaritaliani : Google Street View compie 15 anni, come si è evoluta da allora - giohst : @sweatxgia “ciao mamma sono su google street view” - CarmineSaturday : @Rossa24394256 @GiorgiaMeloni Per divertirmi un pò ho preso quel lato della piazza da street view di google maps. Guarda il risultato. - violinaia : Appena passata accanto alla macchina di Google Street View mentre sembro una scappata di casa assonnata e a quanto… - Cr1st14nM3s14n0 : @LucaDeSanctis76 Le custom di Samsung su android sono da galera :) Ma che la stessa gugol faccia un'app che non fun… -