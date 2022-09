Energia | Bernini | ' scostamento extrema ratio ma prevalga realismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il governo in carica sta lavorando a un nuovo decreto per arginare il caro bollette, ma dobbiamo ammettere che il costo di gas edè da tempo insostenibile. Il prossimo esecutivo dovrà avere il coraggio di fare scelte forti, anche se impopolari, non è più tempo dei compromessi. L'indipendenza dal gas russo o da altri Paesi non si conquista con i no, ma con scelte decisive". Lo ha detto Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia, ai microfoni di Rtl 102.5. "Intanto è indispensabile pensare ad oggi, sostenere famiglie e imprese, e se per farlo l'è lodi bilancio, allora si proceda in tal senso. Fare più debito non piace a nessuno, è un'ipoteca dolorosa che si aggiunge a quella fin troppo alta che lasciamo ai nostri figli e ai ...