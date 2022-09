Droga | minore denunciato insieme a un 21enne con l’app Youpol

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – A soli 14 anni vieneper detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacentiad undi San Giorgio a Cremano ( Napoli) con precedenti di polizia. Il fatto e’ accaduto a Portici (Napoli) dove un cittadino ha segnalato alla Polizia di Stato la presenza in strada di una attivita’ di spaccio grazie arealizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via San Cristofaro dove hanno notato due giovani: il piu’ piccolo, alla loro vista, si è allontanato velocemente tentando di disfarsi di una bustina contenente marijuana. Gli agenti ...

... come, alcolismo, gioco d'azzardo patologico, bullismo e la diffusione delle baby gang. Lotta ... nell'interesse supremo del. Ambiente e energia Il programma si propone di "aggiornare e ...... e invece il futuro lo si trova nell'ambito del commercio della'. Gabriele Toccafondi (Italia ... i genitori deldovranno essere entrambi residenti in Italia e dovranno rendere una ...Matteo Bassetti ha replicato in maniera polemica alle dichiarazioni di Andrea Crisanti sulla legalizzazione delle droghe leggere: le due posizioni.Prevenzione alla droga: agosto si chiude con centinaia di materiali per far conoscere gli effetti della droga. Le attività di prevenzione all’uso di droga da parte dei volontari dei Fondazione per un ...