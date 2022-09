Dopo tre anni, torna il lancio de “U pallone” ad Acquaviva delle Fonti (Di venerdì 2 settembre 2022) Martedì 6 settembre, ad Acquaviva delle Fonti, comune del barese di circa 20mila abitanti, ritorna, Dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni Covid, il tradizionale lancio della mongolfiera di carta, meglio conosciuta come U pallone (ovvero "il pallone"). Martedì 6 settembre torna il lancio de U pallone Si tratta di un evento civile inserito, storicamente, nel calendario dei festeggiamenti della Santa Patrona Maria Santissima di Costantinopoli, che ricorre, ogni anno, il primo martedì del mese di settembre. Mai come quest'anno l'attesa è tanta, infatti, sia nel 2020 che nel 2021, questo evento, che non ha eguali nel circondario, è stato annullato a causa ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 settembre 2022) Martedì 6 settembre, ad, comune del barese di circa 20mila abitanti, riduedi assenza a causarestrizioni Covid, il tradizionaledella mongolfiera di carta, meglio conosciuta come U(ovvero "il"). Martedì 6 settembreilde USi tratta di un evento civile inserito, storicamente, nel calendario dei festeggiamenti della Santa Patrona Maria Santissima di Costantinopoli, che ricorre, ogni anno, il primo martedì del mese di settembre. Mai come quest'anno l'attesa è tanta, infatti, sia nel 2020 che nel 2021, questo evento, che non ha eguali nel circondario, è stato annullato a causa ...

