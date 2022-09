Cuore Berrettini | rischia la rimonta poi batte Murray 3 - 1 | ' Ho imparato dal passato'

TennisWorldit : 'Ho messo il cuore': Matteo Berrettini pensa alla super sfida con Andy Murray: L'azzurro commenta la difficile part… - Berrettini96_ : RT @federtennis: Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ?? #stayFI… - funkybumblebee : RT @federtennis: Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ?? #stayFI… - berrelovers : RT @federtennis: Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ?? #stayFI… - federtennis : Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ??… -

... mentre numerose altre partite sono naturalmente incorso mentre a New York siamo ormai neldel pomeriggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta Us Open 2022/Grenier (3 - 1) ...MatteoUna partita difficile in cui è stato abile a spuntarla. Matteoha sconfitto in quattro set il francese Hugo Grenier e si è assicurato il pass per il ... 'Ho messo ile ...Una partita difficile in cui è stato abile a spuntarla. Matteo Berrettini ha sconfitto in quattro set il francese Hugo Grenier e si è assicurato il pass per il terzo turno agli Us Open. Il tennista az ...Ajla Tomljanovic, scegliere non sarà facile: il cuore le suggerisce una strada che potrebbero però non essere percorribile.