Cosa resta dell'amore quando non c'è più? Con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher

In prima tv su Rai 3 – stasera alle 21.25 – arriva Lacci, film di Daniele Luchetti presentato al Festival di Venezia 2020 e tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone. Protagonisti Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher, insieme a Adriano Giannini, Giovanna Mezzogiorno, Laura Morante e Silvio Orlando.

