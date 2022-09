Come funziona il tetto al prezzo del petrolio russo voluto dal G7 (Di venerdì 2 settembre 2022) Colpirà il greggio trasportato via nave e bloccherà quello acquistato a un prezzo superiore al limite imposto dal gruppo dei sette. Mosca minaccia di interrompere la vendita di petrolio e si teme che Cina e India possano vanificare la misura con i loro acquisti Leggi su wired (Di venerdì 2 settembre 2022) Colpirà il greggio trasportato via nave e bloccherà quello acquistato a unsuperiore al limite imposto dal gruppo dei sette. Mosca minaccia di interrompere la vendita die si teme che Cina e India possano vanificare la misura con i loro acquisti

