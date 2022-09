Ciclismo, Vuelta 2022: Ayuso positivo al Covid-19, ma potrà continuare la corsa (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo spagnolo Juan Ayuso, corridore dell’Uae Team Emirates, è risultato positivo al Covid-19 ma non si ritirerà dalla Vuelta a Espana 2022. A renderlo noto è stato il suo team tramite Adrian Rotunno, responsabile medico: “E’ asintomatico ed il suo rischio di infettare è molto basso. Si tratta di un caso simile a quelli che si sono verificati quest’anno al Tour de France. Ci siamo consultati con i rappresentanti medici dell’organizzazione di gara e dell’Uci e monitoriamo da vicino la sua situazione“. La deludente cronometro aveva sollevato dei dubbi sulle sue condizioni di salute, ma nonostante la positività accertata potrà prendere il via alla tredicesima tappa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo spagnolo Juan, corridore dell’Uae Team Emirates, è risultatoal-19 ma non si ritirerà dallaa Espana. A renderlo noto è stato il suo team tramite Adrian Rotunno, responsabile medico: “E’ asintomatico ed il suo rischio di infettare è molto basso. Si tratta di un caso simile a quelli che si sono verificati quest’anno al Tour de France. Ci siamo consultati con i rappresentanti medici dell’organizzazione di gara e dell’Uci e monitoriamo da vicino la sua situazione“. La deludente cronometro aveva sollevato dei dubbi sulle sue condizioni di salute, ma nonostante la positività accertataprendere il via alla tredicesima tappa. SportFace.

