Cappato presenta ricorso contro l’esclusione delle liste di Referendum e Democrazia E a Draghi | “Stop alle discriminazioni”

"Qua non si tratta di sapere se la vinciamo, questa battaglia noi la vinciamo, dobbiamo solo sapere quando la vinceremo". Così Marco Cappato durante una conferenza stampa, annunciando che farà ricorso al Tribunale civile di Milano contro l'esclusione delle sue liste elettorali perchè supportate da firme digitali. A preparare il ricorso della Lista Democrazia e Referendum guidata appunto da Cappato, ci ha pensato il costituzionalista Giovanni Guzzetta che l'ha poi presentato insieme a Giuseppe Corasaniti, docente di diritto amministrativo digitale. Cappato aveva supportato le proprie liste con firme digitali e non analogiche, anche alla luce della norma del 2021 che ha ...

