Beatrice Valli, la replica agli attacchi degli haters: "Non capisco perché tutta questa cattiveria"

Come ogni anno, in questi giorni si sta tenendo il Festival del Cinema di Venezia. Tra i partecipanti c'è anche Beatrice Valli, ex volto noto e discusso di Uomini e Donne. A dispetto degli anni precedenti, la donna ha deciso di replicare ai duri attacchi degli haters. "Non capisco perché tutta questa cattiveria"

