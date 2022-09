Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto: “Raimondo Todaro? Non ne abbiamo sentito la mancanza” (Di venerdì 2 settembre 2022) La nuova stagione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata, eppure il programma di Milly Carlucci nelle ultime settimane sta facendo parlare parecchio di sé. Tra l‘annuncio dei nuovi concorrenti e membri della squadra che annunciano la propria defezione, ora si inserisce anche Guillermo Mariotto con una frecciatina rivolta a Raimondo Todaro. Il ballerino aveva già lasciato il talent prima della scorsa edizione, eppure il giudice Mariotto torna a parlare di lui in un’intervista al settimanale Mio. E come suo solito non fa molti giri di parole. “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile“. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) La nuova stagione dicon lenon è ancora iniziata, eppure il programma di Milly Carlucci nelle ultime settimane sta facendo parlare parecchio di sé. Tra l‘annuncio dei nuovi concorrenti e membri della squadra che annunciano la propria defezione, ora si inserisce anchecon una frecciatina rivolta a. Il ballerino aveva già lasciato il talent prima della scorsa edizione, eppure il giudicetorna a parlare di lui in un’intervista al settimanale Mio. E come suo solito non fa molti giri di parole. “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non hoil vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile“. E ...

