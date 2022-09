Venezia79, day 2: Cate Blanchett e Alejandro G. Inarritu? (Di giovedì 1 settembre 2022) Seconda giornata della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, nel segno di Cate Blanchett e Alejandro G. Iñárritu. La bellissima interprete di Blue Jasmine (per citarne uno) è la protagonista di Tár per la regia di Todd Field. Il film, in concorso nella selezione ufficiale, racconta la figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche. >> Intervista a Rocio Muñoz Morales madrina della 79^edizione della Mostra del Cinema di Venezia Anche il film di Iñárritu “BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades“ è presentato nella sezione Concorso. Si tratta di un’esperienza immersiva epica e visivamente straordinaria, ambientata durante l’intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo ... Leggi su funweek (Di giovedì 1 settembre 2022) Seconda giornata della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, nel segno diG. Iñárritu. La bellissima interprete di Blue Jasmine (per citarne uno) è la protagonista di Tár per la regia di Todd Field. Il film, in concorso nella selezione ufficiale, racconta la figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche. >> Intervista a Rocio Muñoz Morales madrina della 79^edizione della Mostra del Cinema di Venezia Anche il film di Iñárritu “BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades“ è presentato nella sezione Concorso. Si tratta di un’esperienza immersiva epica e visivamente straordinaria, ambientata durante l’intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 | Day By Day 0 I luoghi del Lido pronti ad accogliere #Venezia79, l’arrivo di @RocioMMorales,… - cmmmlg : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2022 | Day By Day 0 I luoghi del Lido pronti ad accogliere #Venezia79, l’arrivo di @RocioMMorales, il pane… - sfiorata82 : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2022 | Day By Day 0 I luoghi del Lido pronti ad accogliere #Venezia79, l’arrivo di @RocioMMorales, il pane… - rajroynyc : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2022 | Day By Day 0 I luoghi del Lido pronti ad accogliere #Venezia79, l’arrivo di @RocioMMorales, il pane… - sharky91895 : RT @ilcarza: Mi dicono che devo autopromuovermi di più, che ’sti cosi ormai servono solo a questo, e allora: eccosci qua! Stasera cerimonia… -