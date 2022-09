Ultime Notizie – Inter, news mercato: arriva Acerbi dalla Lazio (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Inter ha chiuso per Francesco Acerbi, che passa dalla Lazio ai nerazzurri. È fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore classe ’88, che è già a Milano. Lo scambio dei documenti tra i club è arrivato dopo l’ok alla trattativa di Steven Zhang. Accontentato il tecnico Simone Inzaghi, che aveva chiesto alla dirigenza un nuovo difensore centrale e che ha già allenato Acerbi quando era sulla panchina della Lazio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ha chiuso per Francesco, che passaai nerazzurri. È fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore classe ’88, che è già a Milano. Lo scambio dei documenti tra i club èto dopo l’ok alla trattativa di Steven Zhang. Accontentato il tecnico Simone Inzaghi, che aveva chiesto alla dirigenza un nuovo difensore centrale e che ha già allenatoquando era sulla panchina della. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

