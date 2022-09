Ultime Notizie – Il figlio di Briatore fa già il Ceo, la sua bio su Instagram fa notizia (Di giovedì 1 settembre 2022) Una bio su Instagram che vale una notizia e rimbalza sul web. Perché se hai 12 anni, sei il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, e sei già indicato come l’amministratore delegato di una società vuol dire che il tuo presente è già il tuo futuro. Nathan Falco Briatore, 163mila follower sul social network, è il Ceo del Billionaire Bears nft. Per capire di cosa si tratta è necessario fare un giro sul sito che promuove gli orsi miliardari che si muovono nel Metaverso. “Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di Nft e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!”. Il fatto che il figlio di Briatore sia uno dei più giovani amministratori delegati al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Una bio suche vale unae rimbalza sul web. Perché se hai 12 anni, sei ildi Flavioe Elisabetta Gregoraci, e sei già indicato come l’amministratore delegato di una società vuol dire che il tuo presente è già il tuo futuro. Nathan Falco, 163mila follower sul social network, è il Ceo del Billionaire Bears nft. Per capire di cosa si tratta è necessario fare un giro sul sito che promuove gli orsi miliardari che si muovono nel Metaverso. “Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di Nft e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!”. Il fatto che ildisia uno dei più giovani amministratori delegati al ...

