Ucraina | la controffensiva su Kherson non è fallita | ' Tempi lunghi | abbiamo molto lavoro da fare'

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il governo ucraino ha dichiarato che lanon è ancora entrata nel suo momento decisivo, smentendo di fatto che sia. L'azione per riconquistarenon si è arrestata e non è ...

Il governo ucraino ha dichiarato che la controffensiva non è ancora entrata nel suo momento decisivo, smentendo di fatto che sia fallita. L'azione per riconquistare Kherson non si è arrestata e non è ... affermato un alto consigliere del presidente dell'Ucraina, ... Oleksiy Arestovych, alto consigliere del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: "Non ci saranno vittorie rapide, è lunga e c'è molto lavoro da fare". Roma, 1 set. (askanews) - La controffensiva ucraina per riconquistare Kherson non si è arrestata e non è fallita, ma ci vorrà del tempo, ha ...