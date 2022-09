Torino | doccia fredda per Juric | tecnico in emergenza | cosa è successo

dapigat : @LaStampa @Lorenzo36522471 Immagino i vostri editori #agnelli ed #elkann del gruppo #gedi che battono i denti sotto… - AloprontoS : I tecnici con cui collaboriamo sono addestrati ed esperti in ogni aspetto dell’impianto idraulico. Forniamo qualsi… - Ebrimaismo : Mi faccio una doccia e esco o rivedo per l’ennesima volta il video di Schick da solo davanti a Sczeszny a Torino pr… - Momblrestiarzio : In tutto ciò mi sono iscritto anche ad un’accademia musicale a Torino, notare il mio “io al massimo ho cantato sott… -

SerieANews

Per contro, lo Spezia manovra, forse si può portare via un punto da. Ovazione quando entrano ... Sospironi di sollievo e tutti a fare la. Oggi era sicuramente importante vincere e restare ...Allo scadere del 93' l'arbitro Serra - che tornava ad arbitrare una gara di Serie A dopo l'erroraccio di Milan - Spezia - manda tutti sotto la. {agg. di Stefano Belli} DIRETTA/Inter ... Doccia gelata per Juric: Torino, arriva la batosta improvvisa Dall'Osservatorio - neocostituito - la richiesta di maggiore trasparenza sul cronoprogramma dei lavori e di potenziare i servizi sostitutivi per ridurre i disagi dei pendolari ...L'allenatore dei parigini anticipa la convocazione dell'argentino in trattativa con la Signora: "Sono al corrente del dialogo con la Juve ma è ancora un nostro giocatore, per me è disponibile" ...