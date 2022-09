Per comprendere l’arte ucraina c’è bisogno di una lente post-coloniale (Di giovedì 1 settembre 2022) Dall’inizio degli anni ‘90 tutte le espressioni artistiche sovietiche sono state ricondotte nel grande contenitore della cultura russa, appiattendo sfumature e differenze fra tradizioni e popolazioni dell’Europa orientale. In questo modo un’opera creata nella Repubblica socialista sovietica ucraina, georgiana o estone è diventata semplicemente “russa”, con la connivenza e la pigrizia degli osservatori occidentali che hanno accettato la narrazione creata da Mosca. Le fatiche di Dziga Vertov (polacco), David Burliuk (ucraino), Kazimir Malevich (ucraino) sono considerate “avanguardia russa”: ne è un esempio la mostra organizzata dal Museum of Modern Art (MoMA) di New York nel 2017. Allora oggi per inquadrare nel modo più giusto l’arte dell’Europa orientale è necessaria una lente post-coloniale. Nasce da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) Dall’inizio degli anni ‘90 tutte le espressioni artistiche sovietiche sono state ricondotte nel grande contenitore della cultura russa, appiattendo sfumature e differenze fra tradizioni e popolazioni dell’Europa orientale. In questo modo un’opera creata nella Repubblica socialista sovietica, georgiana o estone è diventata semplicemente “russa”, con la connivenza e la pigrizia degli osservatori occidentali che hanno accettato la narrazione creata da Mosca. Le fatiche di Dziga Vertov (polacco), David Burliuk (ucraino), Kazimir Malevich (ucraino) sono considerate “avanguardia russa”: ne è un esempio la mostra organizzata dal Museum of Modern Art (MoMA) di New York nel 2017. Allora oggi per inquadrare nel modo più giustodell’Europa orientale è necessaria una. Nasce da ...

