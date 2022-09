Ounas-Lille | trattativa ancora non chiusa | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo nei minuti finali di calciomercato, manca ormai pochissimo alla conclusione della sessione estiva. Il Napoli ha chiuso il mercato in entrata (si sperain un acquisto di Navas da svincolato), ma deveultimare lecessioni. Uno degli ultimi esuberi è Adam: il calciatore algerino ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e Spalletti ha fatto sapere di non voler punatre su di lui. Adam(FOTO – Getty Images) L’attaccante ex Crotone ha avuto diverse proposte da squadre francesi e italiane, ma ha spesso rifiutato le destinazioni. Negli ultimi giorni di mercato, però, ilsi è fatto avanti con prepotenza e ha affondato il colpo, trovando anche l’accordo con il giocatore. Sembrava ormai fatta per la sua cessione, ma a pochi minuti dalla fine ...