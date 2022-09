' Ndrangheta | blitz nel Cosentino | 200 arresti | Sindaco di Rende ai domiciliari

vivereitalia : Blitz contro la 'Ndrangheta, 202 misure cautelari e sequestri di beni - CosenzaChannel : 'Ndrangheta a Cosenza, l'elenco dei nomi coinvolti nel maxi blitz della Dda di Catanzaro - LIVE · Cosenza Channel… - Luxgraph : ‘Ndrangheta, blitz nel Cosentino: 190 arresti fra cui il sindaco di Rende #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - GiovanniPasto10 : RT @Corriere: ‘Ndrangheta, blitz nel Cosentino: 190 arrestati fra cui il sindaco di Rende - messina_oggi : Blitz contro la ‘Ndrangheta, 202 misure cautelari e sequestri di beniCOSENZA (ITALPRESS) - Maxi operazione contro l… -

... professionisti, imprenditori ed esponenti delle 'ndrine Duro colpo alla 'del Cosentino. ... Ilcoinvolge anche persone che sono state raggiunte a Milano, Agrigento, Napoli, Novara, ...Maxiblitz in corso a Cosenza e provincia per via di una operazione contro la 'coordinata dalla Procura antimafia di Catanzaro: oltre 200 gli arresti, con nomi eccellenti finiti in manette, tra cui il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna , che è stato posto ai ...Coinvolti amministratori locali, professionisti, imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata cosentina ...La Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha chiesto e ottenuto provvedimenti cautelari contro 201 persone (139 in cella, 51 ai domiciliari, 12 con obbligo di dimora) fra cui spiccano politici ...