LIVE Musetti-Brouwer 6-7 6-3, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il secondo set (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Rovescio in rete del toscano. 15-30 Dritto lungo linea vincente di Musetti che ora sembra essere entrato in temperatura. 15-15 Dritto in corridoio dell’azzurro. 0-15 Buona la risposta di Musetti. 22.00 Inizia il terzo set. 21.58 Finisce il secondo set. ACCELERAZIONE CON IL DRITTO DI Musetti CHE conquista IL secondo SET! 40-30 Brouwer arriva sulla smorzata del toscano. 40-15 Doppio fallo di Musetti. il quinto della sua partita. 40-0 Dritto lungo linea vincente del toscano, tre set-point. 30-0 Spinge Musetti con il dritto. 15-0 Largo il rovescio di Brouwer. 3-5 Brouwer tiene il turno di battuta, ora ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Rovescio in rete del toscano. 15-30 Dritto lungo linea vincente diche ora sembra essere entrato in temperatura. 15-15 Dritto in corridoio del. 0-15 Buona la risposta di. 22.00 Inizia il terzo set. 21.58 Finisce ilset. ACCELERAZIONE CON IL DRITTO DICHEILSET! 40-30arriva sulla smorzata del toscano. 40-15 Doppio fallo di. il quinto della sua partita. 40-0 Dritto lungo linea vincente del toscano, tre set-point. 30-0 Spingecon il dritto. 15-0 Largo il rovescio di. 3-5tiene il turno di battuta, ora ...

