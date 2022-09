La stella di Avril Lavigne nella Walk Of Fame di Hollywood 20 anni dopo Let Go: “Non lo immaginavo” (Di giovedì 1 settembre 2022) 20 anni dopo il debutto mondiale di Let Go, ecco la stella di Avril Lavigne alla Walk Of Fame di Hollywood. La sk8er girl ha realizzato un sogno iniziato tantissimi anni fa, e lo ha raccontato durante la cerimonia. Per festeggiare il prestigioso traguardo, la voce di Complicated ha posato per i fotografi con il suo look da skater e un sorriso fiero. Sembra ieri, eppure sono passati 20 anni da quando la cantautrice canadese conquistò il mondo con il primo disco Let Go grazie a singoli come la già citata Complicated, Sk8er Boi, I’m With You, Unwanted e Losing Grip. Un ventennale che oggi brilla sulla Walk Of Fame con una stella che porta il suo nome. Non è mancato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) 20il debutto mondiale di Let Go, ecco ladiallaOfdi. La sk8er girl ha realizzato un sogno iniziato tantissimifa, e lo ha raccontato durante la cerimonia. Per festeggiare il prestigioso traguardo, la voce di Complicated ha posato per i fotografi con il suo look da skater e un sorriso fiero. Sembra ieri, eppure sono passati 20da quando la cantautrice canadese conquistò il mondo con il primo disco Let Go grazie a singoli come la già citata Complicated, Sk8er Boi, I’m With You, Unwanted e Losing Grip. Un ventennale che oggi brilla sullaOfcon unache porta il suo nome. Non è mancato ...

