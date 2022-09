GdS – Inter, ufficiale Acerbi dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 13:48:59 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Il presidente nerazzurro ha acconsentito all’ultimo rinforzo per la squadra di Inzaghi, che aveva chiesto il suo ex calciatore per coprire il buco nella retroguardia Francesco Acerbi all’Inter, finalmente. L’ultimo giorno di calciomercato è diventato quello utile per completare la rosa di Simone Inzaghi, che aveva chiesto proprio il 34enne per completare la rosa. Il “famoso” difensore centrale che ancora latitava tra i nerazzurri, un giocatore di ruolo per dare il cambio a Stefan De Vrij in caso di necessità. Steven Zhang ha dato l’ok all’operazione e ora la dirigenza Interista, in sede con il suo agente Pastorello, ha limato i dettagli sull’ingaggio. Poco dopo le 15.30, poi, il calciatore si è recato al Coni per sostenere le ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 13:48:59 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Il presidente nerazzurro ha acconsentito all’ultimo rinforzo per la squadra di Inzaghi, che aveva chiesto il suo ex calciatore per coprire il buco nella retroguardia Francescoall’, finalmente. L’ultimo giorno di calciomercato è diventato quello utile per completare la rosa di Simone Inzaghi, che aveva chiesto proprio il 34enne per completare la rosa. Il “famoso” difensore centrale che ancora latitava tra i nerazzurri, un giocatore di ruolo per dare il cambio a Stefan De Vrij in caso di necessità. Steven Zhang ha dato l’ok all’operazione e ora la dirigenzaista, in sede con il suo agente Pastorello, ha limato i dettagli sull’ingaggio. Poco dopo le 15.30, poi, il calciatore si è recato al Coni per sostenere le ...

it_inter : Il quarto centrale puro in difesa, in sede di mercato, era la prima richiesta in assoluto di #Inzaghi: #Marotta e i… - Sneijderismo : RT @fcin1908it: Acerbi-Inter, GdS: 'Arrivato l'ok di Zhang, ecco cosa manca ora per chiudere' - ferrantelli94 : RT @it_inter: Jordi Alba è stato offerto da alcuni intermediari: niente da fare, non è roba per l'Inter GDS - fcin1908it : Acerbi-Inter, GdS: 'Arrivato l'ok di Zhang, ecco cosa manca ora per chiudere' - Sneijderismo : RT @it_inter: Jordi Alba è stato offerto da alcuni intermediari: niente da fare, non è roba per l'Inter GDS -