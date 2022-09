Elettrodomestici e servizi smart | la casa green secondo Samsung

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) -efficienti eintelligenti per massimizzare i risparmi energetici e fornire soluzioni sostenibili:Electronics ha svelato oggi durante Ifa 2022 la sua visione per creare lasostenibile attraverso avanzate tecnologie di risparmio energetico e partnership strategiche. "Poiché le esigenze dei clienti si stanno spostando verso opzioni più sostenibili, siamo entusiasti di soddisfarle, fornendo i più innovativiintelligenti e ad alto risparmio energetico - ha dichiarato JaeSeung Lee, President and Head of Digital Appliances Business diElectronics - Sfruttandoefficienti e le funzionalità sinergiche diThings, intendiamo offrire un'esperienza ...