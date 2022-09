Tiscali Notizie

La regina Margrethe II diaccolta calorosamente dallaa Frederiksberg, comune di Copenaghen, a pochi giorni dalle celebrazioni ufficiali del suo 50esimo anniversario di regno, il Giubileo d'oro. In tanti l'...... che poi narra di questa impresa di un esercito straniero in Italia; l'ennesima, ma unadi ... restarono invece fedeli a Roma i regni d' Inghilterra, Portogallo,, Norvegia, Svezia, ... Danimarca, folla in festa per la regina Margrethe II Roma, 1 set. (askanews) - La regina Margrethe II di Danimarca accolta calorosamente dalla folla a Frederiksberg, comune di Copenaghen, a pochi ...Incidente a Rotterdam, un camion ha travolto un gruppo di persone che stavano festeggiando. Il bilancio è di tre i morti e sei feriti.