Che numeri per Haaland, più gol di quattro club di Premier League insieme: il dato (Di giovedì 1 settembre 2022) Non è di certo una novità il fatto che Erling Haaland sia uno dei migliori talenti del panorama europeo, ma i suoi numeri da debuttante con la maglia del City sono andati oltre ogni aspettativa. Arrivato all’inizio di questa estate dal Borussia Dortmund, il bomber norvegese è stato pagato dai Citizens solamente 60 milioni di euro, la cifra prevista dal suo contratto per l’attivazione della clausola rescissoria. Un prezzo comunque irrisorio per un attaccante del suo calibro e della sua età, a maggior ragione se messo a paragone con le valutazioni in giro nel mercato attuale. Haaland Manchester City Record L’ex Salisburgo ha pienamente confermato queste impressioni nelle prime partite disputate in Inghilterra. Nelle ultime due giornate, l’attaccante classe 2000 è infatti riuscito a mettere a segno ben due triplette consecutive e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) Non è di certo una novità il fatto che Erlingsia uno dei migliori talenti del panorama europeo, ma i suoida debuttante con la maglia del City sono andati oltre ogni aspettativa. Arrivato all’inizio di questa estate dal Borussia Dortmund, il bomber norvegese è stato pagato dai Citizens solamente 60 milioni di euro, la cifra prevista dal suo contratto per l’attivazione della clausola rescissoria. Un prezzo comunque irrisorio per un attaccante del suo calibro e della sua età, a maggior ragione se messo a paragone con le valutazioni in giro nel mercato attuale.Manchester City Record L’ex Salisburgo ha pienamente confermato queste impressioni nelle prime partite disputate in Inghilterra. Nelle ultime due giornate, l’attaccante classe 2000 è infatti riuscito a mettere a segno ben due triplette consecutive e ...

