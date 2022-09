Cate Blanchett fiorisce, letteralmente, sul Red Carpet di Venezia 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) Sul Red Carpet della 79esima Mostra di Venezia fiorisce Cate Blanchett. Alla premiere di Tár, l’attrice protagonista del film in concorso, stupisce tutti con un look senza eguali, un vero e proprio bouquet di stile. Sullo schermo interpreta Lydia Tár, la prima direttrice donna di un’orchestra tedesca, e in Laguna, come sempre, vince anche a suon di outfit memorabili. Dopo il photocall di questa mattina, dove ha presenziato con pantaloni ampi e una blusa oversize con linee grafiche dal tocco Art Déco di Giorgio Armani. Sul tappeto rosso di questa sera ha alzato la posta in gioco. Durante il photocall di ‘Tar’, con un look firmato Giorgio Armani. Cate Blanchett è un fiore a Venezia 2022 Complice un look dal forte impatto e una ... Leggi su amica (Di giovedì 1 settembre 2022) Sul Reddella 79esima Mostra di. Alla premiere di Tár, l’attrice protagonista del film in concorso, stupisce tutti con un look senza eguali, un vero e proprio bouquet di stile. Sullo schermo interpreta Lydia Tár, la prima direttrice donna di un’orchestra tedesca, e in Laguna, come sempre, vince anche a suon di outfit memorabili. Dopo il photocall di questa mattina, dove ha presenziato con pantaloni ampi e una blusa oversize con linee grafiche dal tocco Art Déco di Giorgio Armani. Sul tappeto rosso di questa sera ha alzato la posta in gioco. Durante il photocall di ‘Tar’, con un look firmato Giorgio Armani.è un fiore aComplice un look dal forte impatto e una ...

RadioItalia : Secondo red carpet di #venezia79! ?? Cate Blanchett è protagonista di “Tár” di Todd Field! #BiennaleCinema2022 … - WeCinema : Cate Blanchett è la protagonista di 'TÁR', film sulla storia di Lydia Tár, prima donna in assoluto a dirigere un’im… - RadioItalia : Cate Blanchett ?? L’attrice è a #venezia79 per presentare “Tàr” di Todd Field, film incentrato sulla figura della p… - happyinthaclub : boh comunque non ho ancora realizzato di aver guardato negli occhi cate blanchett sbalordita per qualcosa che ho creato io - Giolla_Giolla : RT @IR0NLANG: il giornalista che dopo essere stato travolto da Cate Blanchett le dice “thank you” potrei tranquillamente essere io #Venez… -