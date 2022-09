Calendario prossima giornata Serie A: orari partite 3-5 settembre, programma, guida tv DAZN e Sky (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A di calcio 2022-2023 non conosce sosta. In programma c’è la quinta giornata di una stagione intensissima. Nel fine settimana saranno, come di consueto, 10 le partite in agenda, spalmate fra sabato 3 settembre e lunedì 5 settembre: 3 sabato, 4 domenica e altre 3 domenica; con importanti big match in agenda, fra cui il derby di Milano e i confronti Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli. Tutta la Serie A TIM e’ su DAZN. Attiva ora IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv, oltre che sul canale ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 di Sky Q. Napoli-Lazio, Cremonese-Sassuolo e Torino-Lecce saranno inoltre ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il turno infrasettimanale, laA di calcio 2022-2023 non conosce sosta. Inc’è la quintadi una stagione intensissima. Nel fine settimana saranno, come di consueto, 10 lein agenda, spalmate fra sabato 3e lunedì 5: 3 sabato, 4 domenica e altre 3 domenica; con importanti big match in agenda, fra cui il derby di Milano e i confronti Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli. Tutta laA TIM e’ su. Attiva ora IN TV – Lein agenda si potranno seguire in diretta streaming suo sull’ App per smart-tv, oltre che sul canale ZONA, disponibile sul canale 214 di Sky Q. Napoli-Lazio, Cremonese-Sassuolo e Torino-Lecce saranno inoltre ...

