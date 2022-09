Ancelotti: “Cristiano Ronaldo non cambia lo spogliatoio, è un esempio” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Come cambia lo spogliatoio con o senza Cristiano Ronaldo? Non cambia molto, perché credo che l’immagine di Ronaldo, straordinaria, dentro allo spogliatoio diventa come quella di un altro calciatore, molto serio, molto professionale. L’immagine di Ronaldo si crea al di fuori dello spogliatoio, ma dentro è un ragazzo che comunica con gli altri, è molto serio, molto professionale. È un esempio. Everton? L’ho presa come un’altra esperienza. È vero che il finale di Napoli è stato un po’ deludente per me. Mi ha un po’ deluso questo finale, un po’ strano, imprevisto anche: è vero che non stavamo andando benissimo in campionato, ma è anche vero che eravamo agli ottavi di Champions, battendo il Liverpool nel girone, battendo ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “Comelocon o senza? Nonmolto, perché credo che l’immagine di, straordinaria, dentro allodiventa come quella di un altro calciatore, molto serio, molto professionale. L’immagine disi crea al di fuori dello, ma dentro è un ragazzo che comunica con gli altri, è molto serio, molto professionale. È un. Everton? L’ho presa come un’altra esperienza. È vero che il finale di Napoli è stato un po’ deludente per me. Mi ha un po’ deluso questo finale, un po’ strano, imprevisto anche: è vero che non stavamo andando benissimo in campionato, ma è anche vero che eravamo agli ottavi di Champions, battendo il Liverpool nel girone, battendo ...

sportface2016 : #Ancelotti: '#CristianoRonaldo è un esempio, non cambia lo spogliatoio' - _Abdulyassar : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo was a MENACE under Carlo Ancelotti ???? - sayyedmakhdoom1 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo was a MENACE under Carlo Ancelotti ???? - ThorTolu : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo was a MENACE under Carlo Ancelotti ???? - yogstarr200 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo was a MENACE under Carlo Ancelotti ???? -