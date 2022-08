US OPEN, BERRETTINI-GRENIER: MATTEO VUOL VENDICARE I BABY ITALIANI (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il rasoio è tornato sulla modalità 1, quella che taglia la barba un po’ più a fondo. Perché il diktat di mamma e nonna è stato chiaro: sei in mondovisione, MATTEO, e la barba deve essere curata a puntino, altrimenti chissà cosa penseranno le ragazze. Che sono in adulante attesa di sapere se il buon BERRETTINI abbia voglia e tempo di fidanzarsi di nuovo, magari non prima di aver messo in bacheca il primo titolo dello slam. Che a Flushing Meadows in qualche modo gli ha aperto una piccola autostrada: i rivali più pericolosi che avrebbe potuto incrociare a partire dagli ottavi si sono immediatamente volatilizzati, perché sia Stefanos Tsitsipas che Taylor Fritz hanno già salutato i campi newyorchesi. E allora tutto il pronostico sembra pendere ora dalla parte del romano, che contro il francese Hugo GRENIER è chiamato a dare seguito al ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il rasoio è tornato sulla modalità 1, quella che taglia la barba un po’ più a fondo. Perché il diktat di mamma e nonna è stato chiaro: sei in mondovisione,, e la barba deve essere curata a puntino, altrimenti chissà cosa penseranno le ragazze. Che sono in adulante attesa di sapere se il buonabbia voglia e tempo di fidanzarsi di nuovo, magari non prima di aver messo in bacheca il primo titolo dello slam. Che a Flushing Meadows in qualche modo gli ha aperto una piccola autostrada: i rivali più pericolosi che avrebbe potuto incrociare a partire dagli ottavi si sono immediatamente volatilizzati, perché sia Stefanos Tsitsipas che Taylor Fritz hanno già salutato i campi newyorchesi. E allora tutto il pronostico sembra pendere ora dalla parte del romano, che contro il francese Hugoè chiamato a dare seguito al ...

