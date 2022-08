Us Open 2022, Paire: “La testa non c’è, giocare mi disgusta. Mi prenderò una pausa” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pare sempre più vicina ad un punto di non ritorno la carriera tennistica di Benoit Paire, sconfitto al primo turno agli Us Open 2022, ma soprattutto sceso oltre la centosettantesima posizione del ranking mondiale. L’estroso tennista transalpino si è sfogato con i giornalisti dell’Equipe: “Sono due anni che va così. La testa non c’è. Non è il tennis, altrimenti non sarei stato in vantaggio 5-3 contro Norrie. Il lockdown ha stravolto la mia vita. Mi piaceva stare a casa. Tornare alle trasferte, al Tour, è stato molto difficile.” Continua, Paire: “Non so se avrò voglia di giocare nei tornei minori, perché anche negli Slam faccio fatica a lottare. Spero di ritrovare una motivazione, qualcosa che mi faccia amare di nuovo il tennis, trovare il gusto della sfida e della competizione, di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pare sempre più vicina ad un punto di non ritorno la carriera tennistica di Benoit, sconfitto al primo turno agli Us, ma soprattutto sceso oltre la centosettantesima posizione del ranking mondiale. L’estroso tennista transalpino si è sfogato con i giornalisti dell’Equipe: “Sono due anni che va così. Lanon c’è. Non è il tennis, altrimenti non sarei stato in vantaggio 5-3 contro Norrie. Il lockdown ha stravolto la mia vita. Mi piaceva stare a casa. Tornare alle trasferte, al Tour, è stato molto difficile.” Continua,: “Non so se avrò voglia dinei tornei minori, perché anche negli Slam faccio fatica a lottare. Spero di ritrovare una motivazione, qualcosa che mi faccia amare di nuovo il tennis, trovare il gusto della sfida e della competizione, di ...

