Ultimo appuntamento con Chiacchiere e cornetti” | tiene banco la ‘vicenda accrediti’

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –giorno di Città Spettacolo,con “Caffè e”. E’ stata l’occasione per sollevare alcune delle problematiche relative alla manifestazione, prima fra tutte l’assegnazione accrediti. Troppi, a detta di Alfredo Pietronigro con il quale si è trovato d’accordo il direttore Renato Giordano che ha affermato: “Questa situazione va regolamentata, bisogna dare un limite, non basso ma bisogna dare un limite. Dobbiamo mettere una regola che va rispettata e i giornalisti mi devono dare una mano”. A seguito è intervenuta l’assessore Antonella Tartaglia Polcino che ha ringraziato il direttore artistico e il suo staff per il garbo tenuto lungo tutta la manifestazione asserendo che uno degli aspetti da migliorare della manifestazione è proprio la presenza di un ...

fionapoetry : RT @leortique: #agostoconleortique rubrica #proseritrovate ultimo appuntamento con #mariseferro, scrittrice e giornalista su «La Stampa»:… - Frances73832054 : RT @CultureVdA: #31agosto Stasera #Culturété chiude con l'ultimo appuntamento di #ChâteauxNuits al #castello Reale di Sarre con lo #spettac… - VivianaFiorenti : RT @leortique: #agostoconleortique rubrica #proseritrovate ultimo appuntamento con #mariseferro, scrittrice e giornalista su «La Stampa»:… - leortique : #agostoconleortique rubrica #proseritrovate ultimo appuntamento con #mariseferro, scrittrice e giornalista su «La S… - Frances73832054 : RT @museoAccorsi: ‘CARAMBA’ CHE COSTUMI! Attività per famiglie - ULTIMO APPUNTAMENTO! Domenica 4/9 alle 15.30. Per info e prenotazioni: 011… -

Versiliana Festival

... dàa settembre a tutti i suoi tantissimi fan. Il 12, 13, 14 settembre arriverà infatti nelle sale EVANGELION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME , il quarto ecapitolo della nuova ...Sarà forse l'Trasporto di Gloria in attesa del nuovo concorso di idee che darà il prossimo ... NOn resta che darcial 3 settembre dalle 18 per la diretta streaming sulla pagina di ... Ultimo appuntamento al Caffè de La Versiliana. Sul palco il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani Giovedì 1 settembre ore 18,30 Appuntamento imperdibile per gli appassionati della sei corde. Il Sardinia International Guitar Festival porta a Sassari artisti di livello internazionale e nazionale per concerti e masterclass. Dopo ...Una fitta programmazione di appuntamenti legati alle diverse stagioni dell’anno e che popolano le vie del centro storico in riferimento all’area mercatale di ...