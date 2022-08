Spagna | bimba di 20 mesi uccisa da chicco di grandine gigante

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Undi, del diametro di oltre dieci centimetri, che l’ha colpita alla testa. Questa la causa della morte di una bambina di appena 20, nellanordorientale, deceduta questa mattina in ospedale per un grave trauma cranico. Lo riporta Murcia Today citando il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la bambina si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata. I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, anche una donna è stata ricoverata nell’ospedale Trueta de Girona dove era stata trasportata la bambina. Vall ha spiegato che anche diversi edifici e automobili ...

Questa la causa della morte di una bambina di appena 20 mesi , avvenuta nellanordorientale, ... GRANDINE UCCIDEDI 20 MESI I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina di ...Giovanni Frajese/ "In Uk vaccino covid vietato a donne in gravidanza e che allattano" GRANDINE IN, MORTA UNADI 20 MESI: DANNI AD AUTO E TETTI DELLE CASE Il servizio meteorologico della ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...Colpita da un grosso chicco di grandine, una bambina di 20 mesi è morta nella località catalana di La Bisbal d'Empordà (Spagna) dove martedì scorso ...