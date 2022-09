Scultura in San Lorenzo, ironia in un cartello: 'Era meglio raddrizzare la Torre di Pisa' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gigante 'Mr. Arbitrium' dello scultore Emanuele Giannelli 'sorregge' la Basilica di San Lorenzo. I fiorentini scherzano con un cartello: 'Ma un era meglio che invece di San Lorenzo a regge' la ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gigante 'Mr. Arbitrium' dello scultore Emanuele Giannelli 'sorregge' la Basilica di San. I fiorentini scherzano con un: 'Ma un erache invece di Sana regge' la ...

Alessan88846937 : RT @DarioNardella: L’ironia dei fiorentini ???? - DarioNardella : L’ironia dei fiorentini ???? - laltra_opinione : 1 #Firenze ironizza sulla cultura in San Lorenzo: 'Era meglio raddrizzare la Torre di Pisa'! Il gigante 'Mr. Arbitr… - Antigon25386936 : L'irriverenza è inscritta nel DNA dei toscani e non risparmia neppure le opere d'arte! Scultura in San Lorenzo, ir… - PetrelliFlavia : Scultura in San Lorenzo, ironia in un cartello: 'Era meglio raddrizzare la Torre di Pisa' -