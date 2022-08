Salvini in diretta social dall’hotspot di Lampedusa: “Non è accoglienza, è business” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini ha visitato l'hot spot di Lampedusa, mostrando in diretta su Facebook l'interno del campo, i volti degli ospiti compresi i bambini, le strutture e i bagni: "Siamo tornati senza avvertire nessuno, l'altra volta avevamo avvertito e avevano svuotato tutto. Questo è uno scempio, non è accoglienza, è sfruttamento, un business da miliardi di euro, bambini buttati per terra. Il campo potrebbe ospitare 300 persone, sono più di 1300, quattro volte tanto". Per questo, ha proseguito rivolgendosi agli ascoltatori, "voglio tornare a controllare i confini, salvare vite, e proteggere gli italiani".Poi ha iniziato a girare il campo, accompagnato da alcuni uomini della Guardia di Finanza: "Adesso quello che le televisioni non possono mostrarvi, immagini indegne di un paese ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il segretario della Lega Matteoha visitato l'hot spot di, mostrando insu Facebook l'interno del campo, i volti degli ospiti compresi i bambini, le strutture e i bagni: "Siamo tornati senza avvertire nessuno, l'altra volta avevamo avvertito e avevano svuotato tutto. Questo è uno scempio, non è, è sfruttamento, unda miliardi di euro, bambini buttati per terra. Il campo potrebbe ospitare 300 persone, sono più di 1300, quattro volte tanto". Per questo, ha proseguito rivolgendosi agli ascoltatori, "voglio tornare a controllare i confini, salvare vite, e proteggere gli italiani".Poi ha iniziato a girare il campo, accompagnato da alcuni uomini della Guardia di Finanza: "Adesso quello che le televisioni non possono mostrarvi, immagini indegne di un paese ...

borghi_claudio : Salvini tornato a Lampedusa (ora in diretta) - fanpage : Il tour di Matteo Salvini a Lampedusa, sbattuto in diretta sui social, segna il ritorno della sua più becera propag… - fattoquotidiano : Lega in picchiata, Salvini rischia il posto? Segui la diretta con Peter Gomez - SBerritta : RT @fanpage: Il tour di Matteo Salvini a Lampedusa, sbattuto in diretta sui social, segna il ritorno della sua più becera propaganda. Per f… - ST09972061 : RT @borghi_claudio: Salvini tornato a Lampedusa (ora in diretta) -