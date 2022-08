(Di mercoledì 31 agosto 2022)alle porte di, dovel'duehanno aperto il fuocoquattro ragazzi seduti ad un tavolino del bar Green in via delle Genziane, davanti a decine di avventori. ...

domenicosabell1 : Roma choc, spari contro 4 persone ai tavolini di un bar: panico durante l'aperitivo - infoitinterno : Roma choc, spari contro 4 persone ai tavolini di un bar - rosannamartiell : RT @Affaritaliani: Bimba disabile picchiata in gruppo, “Che bombe che le ho dato”: il video choc - Affaritaliani : Bimba disabile picchiata in gruppo, “Che bombe che le ho dato”: il video choc - leggoit : #roma choc, spari contro 4 persone ai tavolini di un bar: panico durante l'#aperitivo -

leggo.it

Panico alle porte di, dove durante l'aperitivo due persone hanno aperto il fuoco contro quattro ragazzi seduti ad un tavolino del bar Green in via delle Genziane, davanti a decine di avventori. E' successo ieri sera,...Mussolini si sedette in stato die il re aggiunse: "Tutte le misure sono prese e un'ambulanza ... di emozioni ricordo quella di mio padre, ingegnere delle Ferrovie che quando Hitler venne a... Roma choc, spari contro 4 persone ai tavolini di un bar: panico durante l'aperitivo “Che bombe che le ho dato”, i bulli hanno girato anche un video choc virale sul web: accusati di lesioni aggravate ...Panico alle porte di Roma, dove durante l'aperitivo due persone hanno aperto il fuoco contro quattro ragazzi seduti ad un tavolino del bar Green in via delle Genziane, davanti a decine ...