Quando inizia la Vita in Diretta? Alla conduzione Alberto Matano, le novità (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la pausa estiva ecco che il classico appuntamento con La Vita in Diretta sta per ripartire. Alla conduzione troviamo come sempre Alberto Matano. È stato proprio quest’ultimo a fornire delle anticipazioni circa ciò che i telespettatori vedranno in questa nuova edizione del programma. Leggi anche: La Vita in Diretta, oggi 4 ottobre non va in onda: cos’è successo e Quando torna il programma Rai Quando inizia la nuova stagione de La Vita in Diretta La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta dal giornalista Alberto Matano andrà in onda lunedì 5 settembre a partire dalle 17. Se il programma ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la pausa estiva ecco che il classico appuntamento con Lainsta per ripartire.troviamo come sempre. È stato proprio quest’ultimo a fornire delle anticipazioni circa ciò che i telespettatori vedranno in questa nuova edizione del programma. Leggi anche: Lain, oggi 4 ottobre non va in onda: cos’è successo etorna il programma Raila nuova stagione de LainLa nuova edizione de Laincondotta dal giornalistaandrà in onda lunedì 5 settembre a partire dalle 17. Se il programma ha ...

gnomarmata : mio padre che si arrende e inizia a chiedermi se da brava fumatrice gli regalo degli accendini quando io ne ho uno che funziona per miracolo - CorriereCitta : Quando inizia la Vita in Diretta? Alla conduzione Alberto Matano, le novità - _ariive : ma perché quando la gente si fidanza inizia subito a mettere 300 storie e post su instagram con tanto di “amore della mia vita”? - lacittanews : Di redazione Inizia l’anno scolastico 2022/23: giovedì 1° settembre migliaia di docenti e ATA faran… - Mark4071087035 : RT @SalazarYulia: Due giorni fa in #Francia ???? 'A causa della carenza di valuta presso la Banque de France, non saremo in grado di soddisf… -