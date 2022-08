Pjanic non andrà all'Al-Nassr (Di mercoledì 31 agosto 2022) Come scritto sul proprio profilo Twitter, il presidente dell'Al-Nassr avrebbe smentito le voci di un possibile arrivo di Pjanic dal Barc... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Come scritto sul proprio profilo Twitter, il presidente dell'Al-avrebbe smentito le voci di un possibile arrivo didal Barc...

sportli26181512 : Pjanic non andrà all'Al-Nassr: Come scritto sul proprio profilo Twitter, il presidente dell'Al-Nassr avrebbe smenti… - FlcFederico : @maccaferri73 @toselluc Pjanic era già al tramonto, arthur no poi per una serie di motivi non è andata bene alla ju… - manuhellt : La cosa che fa ridere è che Pjanic non era un regista. - JFDCBlog : @EMIGOAL @LParedss @Miralem_Pjanic @juventusfc Giovani non vanno bene. - Spezia02 : @Super_Sloth_99 @gabbbbriiiele @mascherajuve Non è di certo grazie a Pjanic se abbiamo vinto -