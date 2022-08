Piazza Affari in calo, tonfo per Hera ed Eni (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo una partenza positiva Piazza Affari soffre i dati negativi sull’inflazione in Italia e in Europa, con i prezzi che continuano ad aumentare. A Milano, nell’ultima seduta del mese il Ftse Mib chiude perdendo l’1,22%, a 21.559,32 punti. Non migliora poi in modo significativo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira ancora attorno ai 230 punti base. L’indice dei prezzi al consumo salito al 9,1% ad agosto spaventa gli investitori, che ora temono un nuovo duro intervento della Bce sui tassi di interesse. Non solo: le prospettive sempre più incalzanti di una recessione, dopo i messaggi non positivi della Fed, fanno scendere il valore del gas e del greggio, penalizzando i petroliferi. Le aziende energetiche quotate in Italia, poi, subiscono la notizia del ricalcolo del prelievo sugli extraprofitti: l’esborso, in particolare, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo una partenza positivasoffre i dati negativi sull’inflazione in Italia e in Europa, con i prezzi che continuano ad aumentare. A Milano, nell’ultima seduta del mese il Ftse Mib chiude perdendo l’1,22%, a 21.559,32 punti. Non migliora poi in modo significativo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira ancora attorno ai 230 punti base. L’indice dei prezzi al consumo salito al 9,1% ad agosto spaventa gli investitori, che ora temono un nuovo duro intervento della Bce sui tassi di interesse. Non solo: le prospettive sempre più incalzanti di una recessione, dopo i messaggi non positivi della Fed, fanno scendere il valore del gas e del greggio, penalizzando i petroliferi. Le aziende energetiche quotate in Italia, poi, subiscono la notizia del ricalcolo del prelievo sugli extraprofitti: l’esborso, in particolare, è ...

