Perché Gerry Scotti sarebbe pronto per Sanremo (Di mercoledì 31 agosto 2022) È appena tornato alla guida della nuova edizione di Caduta libera, ma il palco su cui vorremmo vederlo è un altro: quello del Teatro Ariston. Capiterà mai?

MarioManca : Perché #GerryScotti sarebbe pronto per Sanremo - profluigimarino : RT @nugellae: In realtà la domanda è perché Gerry Scotti non ha mai condotto Sanremo? - infoitcultura : Gerry Scotti, qualcosa di impensabile: 'Ecco perché piango in televisione' - Mamox__ : Ci poteva essere il colpo di scena perché tu caro Gerry hai aiutato il campione dicendo musicista. Altrimenti, col cavolo. #cadutalibera - ___bookworm : Lo vede mio padre il programma, anche perché Gerry Scotti è problematico e non lo metterei io il suo programma per questo motivo -