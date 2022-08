Napoli-Lecce, i convocati di Spalletti: out Ounas (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Lecce alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Serie A. Arrivano i convocati di Spalletti per la gara contro i giallorossi. I convocati azzurri: Marfella, Maeret, Sirigu, Di lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Zanoli, Elmas, Anguissa, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratshelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoalle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Serie A. Arrivano idiper la gara contro i giallorossi. Iazzurri: Marfella, Maeret, Sirigu, Di lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Zanoli, Elmas, Anguissa, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratshelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

