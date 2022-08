Le migliori bachate di agosto 2022 | classifica top del mese

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le novità deldiper il genere bachata l’ultima di Daniel Santacruz “Envenenao” e il duetto Dani J ft Luis & Andrea “Gitana” Torna Daniel Santacruz e con il suo “Envenenao” si aggiudica il primo posto nellabachata dedi. Un “veleno” così potente quello che si sprigiona in un bacio tanto da fermare il cuore all’improvviso. Si apre così il testo di questa canzone scritta Israel Palma, Carlos Peralta, Diego Avendano e prodotta da Israel “Mayinbito” Palma. Il suo ritmo ha già conquistato migliaia di dancers in tutto il mondo ed è stato scelto per stage da grandi artisti come Daniel y Desiree. Il video di Luis Gómez mostra l’artista affascinato dalla modella Arlette. Un labirinto senza uscita lo definisce quello che lo intrappola, dal tocco alla risata che lo ...