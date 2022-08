Giuntoli | ' Navas? Al 99% resteremo così Su Ronaldo nulla di vero'

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ultime ore di mercato con il dubbio portiere in casa Napoli. Chiusa la lunga trattativa con il Psg per la cessione di Fabian Ruiz , il club azzurro ha un'altra trattativa in corso con i francesi per ...

Theitalianape_1 : @SpudFNVPN Spud sono uscito ora dallo stadio e sto intossicato. Senza offendermi, le parole di Giuntoli su Navas ch… - NapoliAddict : Calciomercato Napoli, Giuntoli fa chiarezza su Navas e Ronaldo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Fantamaster - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Napoli, il ds Giuntoli: 'Tutto su Keylor #Navas e #Ronaldo: la verità sui due affari' ? - zazoomblog : Giuntoli: 'Navas? Abbiamo due portieri di livello al 99% restiamo così. Ronaldo non verrà al Napoli' -… - cn1926it : #Giuntoli chiude a #Navas: “Il #Napoli ha portieri di livello, resteremo così. Su #Ronaldo…” -

Chiusa la lunga trattativa con il Psg per la cessione di Fabian Ruiz , il club azzurro ha un'altra trattativa in corso con i francesi per Keylor, ma l'arrivo del portiere costaricense alla ...... nei giorni scorsi, Keylorresterà a Parigi. È stato il Ds del Napoli Cristianoa scrivere la parola fine alla trattativa, sottolineando nel prepartita di Napoli - Lecce che il ..."Ronaldo Abbiamo un grande rapporto con il suo agente, ma non c'è mai stato nulla di concret" Ultime ore di mercato con il dubbio portiere in casa Napoli. Chiusa la lunga trattativa con il Psg per la ...Navas e Ronaldo al Napoli, nel pre-gara di Napoli-Lecce il DS Giuntoli ha fatto chiarezza sul mercato in entrata del Napoli, ecco qui le dichiarazioni ...