Fiumicino, da giovedì 1° settembre saranno aperti tutti i nidi comunali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fiumicino – “Dal 1 settembre saranno aperti tutti i nidi comunali di Fiumicino. I bambini ammessi nella sezione Piccoli potranno iniziare a frequentare le strutture educative da giovedì prossimo, mentre i nuovi ammessi nelle sezioni Medi e Grandi cominceranno l’anno educativo a partire da lunedì 5 settembre”. A dichiararlo in una nota stampa è l’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “L’inserimento avverrà per piccoli gruppi a partire da due ore per i primi giorni, in modo tale da consentire a tutti i nuovi iscritti al nido di fare il primo ingresso entro e non oltre il 9 settembre – spiega l’Assessore -. L’orario di frequenza dei primi giorni verrà progressivamente prolungato in base ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022)– “Dal 1di. I bambini ammessi nella sezione Piccoli potranno iniziare a frequentare le strutture educative daprossimo, mentre i nuovi ammessi nelle sezioni Medi e Grandi cominceranno l’anno educativo a partire da lunedì 5”. A dichiararlo in una nota stampa è l’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “L’inserimento avverrà per piccoli gruppi a partire da due ore per i primi giorni, in modo tale da consentire ai nuovi iscritti al nido di fare il primo ingresso entro e non oltre il 9– spiega l’Assessore -. L’orario di frequenza dei primi giorni verrà progressivamente prolungato in base ...

