ilGiornale.it

... serviva importare in Rai un giornalista esterno per fabbricare una trasmissione che mette insieme reportage, piccole inchieste e interviste Cioè quello che fanno tutte le altresostiene ...Ma parte alla grande Rai 2 , che ha segnato il colpo del 'mercato' televisivo:Alessia ... mentre tra Bianca Berlinguer e Marcoè quest'ultimo a rischiare il posto. Totò Savio, chi è e ... Damilano sbarca in Rai ma è un "déjà vu". Non occorreva un giornalista esterno Tutti questi mesi di attesa, fiumi di inchiostro versato, furibonde polemiche preventive per parlare di Pescopennataro Con tutto il rispetto per il microscopico paese molisano di 236 abitanti e per i ...