Benevento, non solo Simy: piace un giovane attaccante croato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L'attesa è tutta per Nwankwo Simy, l'attaccante nigeriano destinato a integrare il reparto offensivo del Benevento. Manca solo la fumata bianca, poi il 30enne gigante di Lagos si metterà a disposizione di Fabio Caserta, salutando la Salernitana. La Strega, però, guarda anche al futuro. L'attacco giallorosso potrebbe infatti essere completato da classe 2002 Dion Drena Beljo. Il nome del 20enne croato sarebbe sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia, intenzionato ancora una volta a rivolgersi al mercato estero dopo l'arrivo nel Sannio del centrocampista polacco Krzysztof Kubica. Prima punta di un metro e novantacinque, Beljo milita attualmente con i croati dell'Osijek, società nella quale ha fatto ritorno dopo il prestito all'Istra.

