US Open 2022 | Tsitsipas già eliminato Fuori anche Fritz | esordio vincente per Medvedev e Berrettini

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - DavidPuente : No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - DavidPuente : Stupro di Piacenza, il Garante della privacy avvia un’istruttoria sulla diffusione del video. La Procura apre un’in… - oktennis : Camila #Giorgi ???? si ribella alla sconfitta e ribalta le sorti del match contro Bondar, qualificandosi per il secon… - Gazzetta_it : Serena #Williams, serata da star. Battuta la Kovinic, l’addio è rinviato #UsOpen -

Eurosport IT

Lorenzo Sonego lotta fino all'ultimo ma viene eliminato al primo turno degli Usdi tennis, quarto e ultimo slam delin corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 27enne torinese n.63 in Atp ha ceduto per 2 - 6 1 - 6 6 - 2 6 - 4 6 - 4 dopo oltre tre ore di ...Il tennista tedesco, fermo da giugno per l'infortunio alla caviglia subito al Roland Garros, ha dovuto rinunciare agli US, ma si prepara a rientrare nel circuito e nel mirino ha le ATP Finals, in programma dal 13 al 20 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport: 'Torino è il mio grande obiettivo - spiega a Sky De -... Tennis, US Open 2022 - Matteo Berrettini, buona la prima! Jarry sistemato in 3 set: gli highlights Prima degli US Open Jannik Sinner ha parlato del prossimo torneo e del suo futuro, con in primo piano sempre il duro lavoro.Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Musetti e David Goffin, valevole come primo turno degli Us Open 2022. Risultato e aggiornamenti in tempo reale ...