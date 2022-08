US Open 2022, Swiatek non perdona: Paolini fuori al primo turno (Di martedì 30 agosto 2022) Niente da fare per Jasmine Paolini, che esce di scena al primo turno degli US Open 2022. Niente impresa per l’azzurra, costretta ad arrendersi di fronte alla furia di Iga Swiatek. Quest’ultima si è imposta con il punteggio di 6-3 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. C’è stata un po’ di partita solamente nel primo set, in cui la toscana è riuscita anche a levare per due volte la battuta alla numero uno del mondo. Nel secondo, tuttavia, non c’è stata storia con la polacca che ha chiuso i conti con un eloquente bagel. Adesso per lei ci sarà al secondo turno una tra la belga Minnen o l’americana Sloane Stephens, campionessa della manifestazione nel 2017. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH – Paolini ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Niente da fare per Jasmine, che esce di scena aldegli US. Niente impresa per l’azzurra, costretta ad arrendersi di fronte alla furia di Iga. Quest’ultima si è imposta con il punteggio di 6-3 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. C’è stata un po’ di partita solamente nelset, in cui la toscana è riuscita anche a levare per due volte la battuta alla numero uno del mondo. Nel secondo, tuttavia, non c’è stata storia con la polacca che ha chiuso i conti con un eloquente bagel. Adesso per lei ci sarà al secondouna tra la belga Minnen o l’americana Sloane Stephens, campionessa della manifestazione nel 2017. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH –...

